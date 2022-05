Albignasego: tre giornate dedicate ai cittadini di domani

Il mese di maggio vedrà tre giornate dedicate ai cittadini di Albignasego più piccoli: tornano infatti le iniziative open day al nido il 12, "Benvenuti mamma e papà" il 14 e la consegna degli alberi ai nuovi nati il 28.

Iscrizione

L'asilo nido comunale Marco da Cles (via XVI Marzo 12) apre le porte ai genitori e organizza un open day per coloro che volessero visitare la struttura e conoscere la proposta pedagogica, lunedì 12 maggio alle 17.30. Per partecipare sarà sufficiente prenotarsi inviando una mail a paola.curcuruto@coopnow.it oppure contattando il 3461374329.

Zero Tre

Torna poi l’appuntamento "Benvenuti mamma e papà" dedicato ai bambini da zero a tre anni, che si svolgerà sabato 14 maggio dalle 9.30 alle 12.30 al palazzetto polivalente "Fantino Cocco". «L’iniziativa si svolge nell’ambito del piano pluriennale “Albignasego Comune amico della famiglia”» precisa l’assessore Anna Franco «e sarà una mattinata interamente dedicata a chi è diventato genitore da poco, a chi sta per diventarlo e a tutte le famiglie di Albignasego per essere informati sui servizi alla prima infanzia del nostro territorio. Sarà l’occasione per conoscere i servizi comunali dedicati ai bambini, i nidi e le scuole dell’infanzia, i servizi socio-sanitari del Distretto 3 e le opportunità offerte dalle associazioni di volontariato sociale».

Letture

Per tutta la durata dell’evento ci sarà un’area dove i bimbi dai 3 ai 6 anni potranno ascoltare le letture animate a cura dei volontari della biblioteca civica di Albignasego. I 200 bambini nati nel 2021 saranno infine invitati alla Festa dell’albero in programma sabato 28 maggio al Parco della Costituzione. Si tratta del consueto evento che celebra i nuovi nati attraverso la messa a dimora di piante che porteranno il nome dei bambini. Nel corso della mattinata sarà allestito uno spazio nel quale i genitori potranno praticare una prova gratuita di massaggio infantile ai propri figli con un'insegnante abilitata Aimi (Associazione italiana massaggio infantile), a cura dell’associazione Orizzonti in valigia.