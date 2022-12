Vuole vendere dei cerchi in lega, ma gli viene svuotato il conto corrente

E' convinto di monetizzare rapidamente dalla vendita di quattro cerchi in lega, ma viene truffato. La vittima è un ragazzo di 25 anni di Albignasego. L'indagato è un uomo di 30 anni croato, di fatto in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine.

I fatti

Alcuni mesi fa il venditore di Albignasego ha postato su un noto sito di annunci la vendita della sua merce. Qualche giorno dopo è stato contattato dal finto venditore che fin da subito si è detto interessato all'acquisto. Per ingolosire la sua vittima gli ha anche comunicato di voler saldare subito il conto per paura che altri inserzionisti potessero entrare nella trattativa. Così facendo ha convinto il venticinquenne a recarsi nel più vicino ufficio postale per ricevere il bonifico. Quando è stato il momento, con l'inganno il truffatore croato si è fatto consegnare dalla vittima i suoi dati sensibili del conto corrente. A questo punto per lui è stato un gioco da ragazzi spillargli dal conto 600 euro e poi rendersi irreperibile. Dopo la denuncia formalizzata in caserma a carico di ignoti dal venticinquenne, oggi 14 dicembre, i carabinieri sono riusciti ad identificare e denunciare il cittadino croato.