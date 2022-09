Si fingono funzionari di banca e le svuotano il conto corrente

Ennesima truffa online stroncata dai carabinieri. Ieri, 16 settembre, sono stati denunciati in concorso un uomo di 63 anni di Boscoreale in provincia di Napoli e un complice di 33 di Pomigliano d'Arco sempre in provincia di Napoli.

I fatti

Secondo la ricostruzione dei fatti la coppia dopo aver mandato un sms ad una donna di 52 anni di Albignasego, sono riusciti a carpirne la fiducia, riuscendo poi, in un secondo tempo, a sottrarle dal conto corrente 1.988 euro. Nell'sms inoltrato alla donna l'intestatario risultava un istituto di credito. Venivano segnalate anomalie sul conto che potevano essere risolte con dei semplici passaggi. Con superficialità la vittima è cascata nel tranello e in una successiva conversazione con i finti funzionari di banca, ha fornito le proprie credenziali del conto corrente.

Conto svuotato

Una volta raggiunto lo scopo i truffatori hanno svuotata il conto della donna prima di rendersi irreperibili. Intuendo di essere stata raggirata la cinquantaduenne è corsa in caserma dai carabinieri di Albgnasego per formalizzare regolare denuncia. I militari, con gli spunti investigativi raccolti sono arrivati fino alla coppia napoletana che è stata denunciata in concorso per truffa. Si tratta di due volti noti alle forze dell'ordine per reati specifici.