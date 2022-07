Albignasego, l'ultimo saluto al Sindaco De Filippi

È stato celebrato questa mattina il funerale di Vittorio De Filippi, 84 anni, sindaco di Albignasego dal 6 dicembre 1994 al 12 dicembre 1998, primo sindaco a essere stato eletto in modo diretto. Nato a Merna (Gorizia), ha lavorato alla farmacia Montagna. De Filippi viene ricordato per essere stato un sindaco che in un momento storico di grandi cambiamenti, ha saputo unire anime politiche diverse e si è distinto per la grande capacità di ascolto delle istanze dei cittadini.

De Filippi

«Vittorio De Filippi è stato un uomo che nel corso della sua vita, oltre ad essere stato marito amorevole e padre premuroso, ha coltivato una molteplicità di interessi, da quelli legati alla propria attività professionale, al volontariato sociale e sportivo – ha detto il sindaco Filippo Giacinti -. Interessi che hanno tutti come comune denominatore quello di essere proiettati e protesi a coltivare ed avere cura del bene comune. Questa sua dimensione costantemente rivolta alle esigenze dell’altro, lo hanno reso punto di riferimento per l’intera comunità. In un momento storico di profondi cambiamenti, in piena transizione tra le cosiddette Prima e Seconda Repubblica, quando il sistema politico abbandonava 50 anni di certezze e si avviava verso un futuro difficile da prevedere nella sua evoluzione, il De Filippi sindaco ha saputo farsi apprezzare per l’assoluta serietà, l’appassionato impegno civile, la signorilità dei comportamenti, la capacità di ascoltare e mettersi al servizio dei cittadini».

Sindaco

Nel saluto dell’attuale primo cittadino al suo predecessore ha sottolineato: «De Filippi è stato il primo sindaco di una nuova stagione politica per la nostra città, un compito quanto mai complesso. È stato un uomo che ha praticato la concordia, il dialogo e il confronto costruttivo. mettendosi al servizio delle persone per trovare le soluzioni ai problemi e per migliorare Albignasego e il suo territorio. È stato – aggiunge Giacinti - un grande costruttore di ponti tra persone, e per questo voglio esprimere la gratitudine e la riconoscenza da parte mia e di tutta la nostra comunità. Alla famiglia e all’intera comunità di Albignasego, a nome dell’Amministrazione comunale porgo le mie più sentite condoglianze».

Ricordo

A ricordarlo sono stati anche Giancarlo Pittelli, che di De Filippi è stato vicesindaco, e Lino Zancanaro, consigliere comunale tra le fine degli anni Novanta e i primi Duemila. «De Filippi è stato sindaco in un momento di grande cambiamento politico – il ricordo di Pittelli -, con sconvolgimenti nella vita politica del Paese che hanno avuto delle conseguenze riflesse anche su Albignasego. Nel 1994 De Filippi diventa infatti sindaco, espressione civica di un nuovo blocco formato da PDS, Partito Popolare e Verdi. Fino a quel momento, aveva vissuto molto la vita della sua città, che conosceva molto bene. Abbiamo attraversato un quadriennio intenso, in cui ha inaugurato un modo nuovo di fare politica. Molto attento alle istanze delle persone, aveva una straordinaria capacità di ascolto e un grande senso civico di partecipazione». L’ascolto delle persone è una delle caratteristiche che emergono anche dal racconto di Zancanaro: «Vittorio De Filippi è stato una persona molto disponibile, con una grande attenzione verso il territorio. Questo suo atteggiamento fortemente orientato all’ascolto, gli ha permesso di riuscire a mettere insieme e gestire le tante e diverse sensibilità della sua coalizione. È stato un punto di riferimento importante per i Democratici di Albignasego, con lui perdo un amico con il quale il confronto era sempre possibile».