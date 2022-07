Raccolta vetro, i sindacati chiedono maggiore tutela per i lavoratori

I lavoratori impegnati nella raccolta del vetro ad Albignasego, secondo quanto riferiscono i sindacati, stanno patendo patologie legate al non corretto svolgimento della loro attività e la situazione a poco a poco rischia di diventare difficoltosa e di difficile gestione. Nonostante il sindacato Fiadel di Padova segnali nei vari tavoli tecnici e sindacali le varie problematiche inerenti le ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori, la committente AcegasApsAmga non si attiva a quanto previsto dal capitolato d'appalto con la consegna dei contenitori idonei per la raccolta del rifiuto del vetro ad Albignasego.

La richiesta del segretario Fiadel di Padova, Carlo Di Cunzolo è chiara: «Sistemare definitivamente tematiche ormai degenerate, eccessivi carichi di lavoro e orario di lavoro per il servizio di raccolta porta a porta vetro ad Albignasego. La minacca di Fiadel è chiara: a causa di questa situazione, si potrebbero verificare disservizi e mancate raccolte, tutelando i lavoratori in tutte le sedi opportune».

Chiare le parole di Di Cunzolo: «Auspichiamo in una risposta pronta e immediata e la consegna dei contenitori carrellati per il rifiuto vetro come previsto dal capitolato d'appalto, se non si arrivasse ad una soluzione per tutelare i lavoratori saremo costretti ad intraprendere la strada dello sciopero».