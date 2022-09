Emergenza West Nile, la Regione in aiuto dei Comuni

Emergenza West Nile, la Regione al fianco del comune di Albignasego. La situazione è sotto controllo, ma l'amministrazione comunale non vuole lasciare nulla al caso.

Assessore all'Ambiente

«Nelle aree pubbliche - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Valentina Luise - il Comune sta continuando a seguire il programma comunicato all’Ulss 6 Euganea e che prevede gli interventi larvicidi da aprile a ottobre su tutto il territorio, sia nei fossati, sia nelle caditoie e nei tombini. A questi, si sono aggiunti nelle scorse settimane gli interventi straordinari adulticidi autorizzati dall’Ulss, il giorno prima di eventi e manifestazioni. Ora che la Regione ha dato un ulteriore supporto per contrastare la proliferazione di questo insetto, ci saranno ulteriori operazioni di disinfestazione nelle aree pubbliche».

Il piano straordinario regionale

Ad Albignasego saranno effettuati sia trattamenti antilarvali straordinari nei fossati, in particolare quelli vicini alle abitazioni, sia trattamenti adulticidi nei

siti sensibili: scuole, aree verdi e parchi pubblici, impianti sportivi, aree attrezzate e in generale luoghi in cui si svolgono attività che prevedono la presenza di

cittadini.

Cosa può fare la popolazione

Sono ancora a disposizione di chi non ne abbia già fatto richiesta, le confezioni di pastiglie gratuite larvicide distribuite dal Comune ai residenti per disinfestare le aree private. Esaurita questa fornitura, le pastiglie sono facilmente reperibili nelle ferramenta, nei negozi che vendono prodotti per il giardinaggio e negli store on-line. Il trattamento va ripetuto ogni quindici giorni settimane e dopo forti acquazzoni fino a metà ottobre. Il ritiro del campione gratuito di prodotto è possibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, nella sede comunale di via Milano 7.