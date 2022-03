Incastrata dall'alcol test, 36enne denunciata per guida in stato di ebbrezza

Una serata alcolica. Con tanto di denuncia. Una donna è stata fermata dai carabinieri e non è riuscita a evitare l’alcol test.

Il fatto

Era la notte tra sabato 5 e domenica 6 marzo. Una 36enne di Piove di Sacco stava rincasando dopo una serata fuori, durante la quale aveva bevuto qualche bicchiere in più rispetto al solito. I carabinieri l’hanno fermata in via Sanguinazzi e le hanno chiesto di sottoporsi all’alcol test. Ecco che si è scoperto che la donna aveva un tasso pari a 0,82 g/l, al di sopra del massimo consentito per mettersi alla guida. È scattata la denuncia.