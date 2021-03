Causa un incidente stradale, l'alcol test risulta positivo: 50enne finisce nei guai

L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Gli accertamenti chiesti dai carabinieri hanno rivelato che il 50enne si era messo al volante dopo aver bevuto una quantità eccessiva di alcolici

È arrivata la denuncia. Dopo aver causato un incidente l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti per verificare se avesse bevuto troppo o assunto sostanze stupefacenti.

Il fatto

Mercoledì 17 marzo i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 50enne originario della Romania e residente ad Anguillara Veneta. L’uomo lo scorso 28 febbraio ha provocato un incidente mentre guidava in via Mure, ad Agna, e sono scattati degli accertamenti. I carabinieri, prima di procedere, dovevano capire se il 50enne avesse assunto qualcosa prima di mettersi alla guida. L’alcol test è risultato positivo, con un valore di 1,31 g/l.