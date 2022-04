Alcol test fatale per due automobilisti: trovati con valori tre volte oltre il limite consentito

Sono stati trovati con valori tre volte superiori al limite consentito. Il primo è stato fermato per un controllo, la seconda è uscita di strada e a quel punto inevitabile l'intervento dei soccorsi e il successivo alcol test.

Piove di Sacco

Nel primo caso di un quarantatreenne, che nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile,è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Piove di Sacco, nell’ambito dei controlli per la sicurezza stradale predisposti nel fine-settimana. Gli agenti non hanno potuto fare altro che denunciarlo all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, residente a Padova, al controllo con l’etilometro è risultato avere un tasso di alcol nel sangue pari a 1,72 gr/litro, dunque oltre il triplo della soglia massima.

Saonara

Nella stessa notte i carabinieri della Stazione di Legnaro hanno invece denunciato, per lo stesso reato, una ragazza 23enne padovana che, fuoriuscita autonomamente dalla sede stradale mentre era alla guida della sua vettura a Saonara. Alla prova dell’alcol test ha evidenziato un tasso di 1,69 gr/litro,