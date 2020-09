Alessio B: un murales per la scuola di Vo'

Avrebbe dovuto essere una sorpresa da scoprire lunedì durante la giornata in cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita a Vo'. Era questa l'intenzione dell'amministrazione comunale di Vo'. Su una facciata della scuola elementare del paese infatti, luogo simbolo della pandemia in Veneto essendo stato il primo centro urbano a divenire zona rossa, un'opera dello street artist Alessio B: «Non è un solo tributo - ci spiega al telefono - alla scuola di Vo' ma a tutti ragazzi che cominciano l'anno. Un auspicio, una speranza: che vada tutto bene e che non ci siano intoppi per il prossimo anno scolastico dopo quanto è successo negli ultimi mesi».

