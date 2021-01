Solesino: primo comune italiano a dotarsi di un'Alfa Romo Stelvio per la polizia locale

Il Comune di Solesino ha deciso di acquistare un Suv 4x4 per la precisione un'Alfa Romeo Stelvio 2.2 diesel 4x4 da 210 Cv. Mai fino ad oggi una Stelvio allestita Polizia Locale, Suv di lusso del marchio Alfa Romeo, era stata acquistata da un Comune Italiano per le proprie guardie municipali.

Parco auto

L'Assessore al Bilancio, Sicurezza e Polizia Locale, nonché Vice-Sindaco, Dargenio Orfeo spiega: «Il nostro comune aveva necessità di rimodernare il proprio parco auto rottamando il vecchio Fiat doblò, tristemente noto alla cittadinanza per l'uso vessatorio dello Scout Speed, ed abbiamo deciso assieme al Comandante della P.L. e al Sindaco di acquistare un Suv di alta qualità 4x4, naturalmente restando sul made in Italy, trovando nell'Alfa Romeo Stelvio la migliore delle offerte del mercato».

Primo comune

Precisa il Sindaco "sceriffo" di Solesino Elvy Bentani: «L'auto in questione, oltre che ad essere un fiore all'occhiello, distinguerà Solesino ancora una volta a livello Nazionale per essere il 1° comune in Italia ad acquistare una Alfa Romeo Stelvio per la propria Polizia Locale. E' giusto precisare che l'acquisto di questa fantastica vettura non peserà sulle casse del bilancio comunale perché la spesa sarà cofinanziato attraverso un contributo regionale che dovrebbe coprire quasi il 100% dell'acquisto! Con l'attivazione di una polizza assicurativa comunale contro furti e le rapine per tutti i cittadini di Solesino, l'arrivo del nuovo Suv 4x4 Alfa Romeo, Agenti municipali muniti di giubbotti anti proiettili e nuove pistole Glock (tipo mitragliatrici), la Nostra Amministrazione Comunale ancora una volta Vuole dimostrare con i fatti concreti che al 1° posto abbiamo la tutela e la sicurezza dei Nostri concittadini»