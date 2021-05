Alì apre un nuovo punto vendita a Saonara

Mercoledì 2 giugno avverrà l'inaugurazione istituzionale del nuovo Alì di Saonara, in via Giuseppe Ungaretti, 2 che precede quella di Giovedì 3 giugno dove ci sarà l'apertura alla clientela dalle ore 9.00. Per quel giorno sono previsti omaggi a tutti i clienti e colazione gratuita per i primi giorni di apertura. L’Alì di Saonara diventa così il 115° punto vendita del Gruppo e il 50° punto vendita nella provincia padovana.

Alì si conferma una realtà radicata nel territorio che dà lavoro a 4300 collaboratori in Veneto ed Emilia Romagna. «Qui, in un ambiente progettato - spiegano dall'azienda - per avere il minor impatto ambientale possibile, lavoreranno 50 collaboratori locali e troveranno spazio diversi servizi come la pescheria con servizio al minuto e la gastronomia con cucina e preparazione della pizza. A rafforzare la radicata territorialità saranno i progetti di sostenibilità sociale tra cui la spesa solidale, rivolta alle sempre più numerose famiglie in difficoltà, e il singolare progetto di promozione sociale We Love People».