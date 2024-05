Si rompe un vecchio tubo dell'acqua: corso Milano si allaga

Allagata corso Milano. Da circa due ore i vigili del fuoco sono impegnati per riparare una vecchia tubatura, che dopo essersi rotta sarà sostituita entro la fine della giornata. Intanto però i residenti e i lavoratori di corso Milano dovranno fare a meno della fornitura di acqua (le utenze dei civici da 111 a 117). Stando alle prime informazioni non ci sarebbero danni agli esercizi o alle abitazioni e il problema non sarebbe legato ai recenti lavori per realizzare la nuova linea del tram. L’acqua sarebbe filtrata dalle grate di ventilazione che portano al locale cantine del piano interrato del civico 115, creando per ora solo disagi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono i tecnici del Comune e il personale AcegasAps, impegnati nella valutazione del danno ai sottoservizi, programmando l’intervento e provando a velicizzare le operazioni. La situazione, nel frattempo, è quasi tornata alla normalità.

Notizia in aggiornamento