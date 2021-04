Meteo: post Pasquetta con vento forte, Stato di Attenzione in tutta la regione

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale che dalla mattina di martedì 6 aprile prevede venti tesi o a tratti forti sui rilievi e nelle valli (per raffiche da nord), e bora sulla costa, sulla pianura limitrofa e sulla pianura sud orientale, con attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato la Fase Operativa di Attenzione su zone montane, pedemontane, costa e pianura limitrofa e pianura sud orientale per vento forte.

Il Vento

La Fase da riconfigurare, a livello locale, in Fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento. Lo stato di attenzione è valido dalla mezzanotte di lunedì fino alle ore 16 di martedì 6 aprile 2021 quando la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Questa settimana è anche atteso un drastico abbassamento delle temperature e il fine settimana, se confermato, dovrebbero tornare le piogge.