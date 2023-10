Allerta Bacchiglione, Padova aspetta l'onda di piena

Di fronte al Castello di San Martino, a Cervarese Santa Croce, già a mezzogiorno era evidente come le forti e piogge avevano fatto alzare il livello del Bacchiglione. In certi punti è alzato di 4 metri, nel tratto che attraversa la provincia di Vicenza. Per questa sera, 31 ottobre, è prevista a Padova la cosiddetta onda di piena ma sembra sia tutto sotto controllo, come assicura anche il vice sindaco Micalizzi. Tutte le precauzioni del caso sono state prese e siamo in quello che viene definito "assetto difensivo". Per quanto riguarda invece l'Alta Padovana, anche il fiume Brenta è salito di un metro e mezzo.