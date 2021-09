«Precipitazioni diffuse e possibili fenomeni intensi»: scatta l'allerta meteo anche nel Padovano

Un peggioramento delle condizioni del tempo si verificherà sul Veneto tra le ore centrali di giovedì 16 settembre e le prime ore di venerdì 17.

Allerta gialla

A darne notizia è la Regione Veneto, che aggiunge: «Alla luce delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, valevole dalle ore 10 di giovedì 16 alle ore 8 di venerdì 17. In quell’arco di tempo, le previsioni indicano tempo a tratti instabile/perturbato con precipitazioni da sparse a diffuse, specie sulle zone centro-settentrionali, anche a carattere di rovescio o temporale. Possibili anche locali fenomeni intensi, in particolare forti rovesci».