Padovani bloccati in montagna durante una scalata salvati dall'elicottero del Suem

Sono rimasti appesi alle corde nel tentativo di calarsi dalla montagna. E non riuscivano più né a scendere né a salire perciò è stato necessario far intervenire il soccorso alpino.

Il fatto

Due padovani di 25 e 23 anni giovedì 22 luglio stavano scalando la Tofana di Rozes quando qualcosa è andato storto. A due tiri dall’uscita del Primo Spigolo le corde si sono impigliate e i due non riuscivano più a muoversi. Verso le 17 l’elicottero del suem di Pieve di Cadore (Belluno) è decollato portando in salvo i due padovani: in due rotazioni il tecnico dell’elisoccorso, avvicinatosi con un verricello di una trentina di metri, li ha recuperati. Poi li ha trasportati sulla piazzola del rifugio Dibona.