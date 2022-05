Ambulanza di passaggio vede auto bruciare sul ciglio della strada, allertati i pompieri

A vedere l'auto bruciare è stata un'ambulanza di passaggio che ha dato l'allarme, facendo attivare i vigili del fuoco.

L'incendio

Erano le 15.30 di lunedì 9 maggio quando un'ambulanza del Suem stava passando per via Vittoria Aganoor, ad Arquà Petrarca. Il personale sanitario a bordo ha notato qualcosa: un'auto stava andando a fuoco sul ciglio della strada. Così hanno avvisato subito i vigili del fuoco che sono arrivati da Este per spegnere l'incendio. Le fiamme avevano avvolto ormai il veicolo, non ne è rimasto granchè. Nessuno è rimasto ferito. La causa è ancora al vaglio della squadra intervenuta ma si sospetta un guasto elettromeccanico. Dopo un'ora le operazioni di spegnimento sono terminate.