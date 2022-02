Maltratta la madre, interviene la polizia: ammonito un 35enne

Le urla erano altissime, il litigio tra madre e figlio stava diventando incandescente. La polizia è arrivata a calmare le acque e il questore ha adottato il provvedimento di ammonimento per violenza domestica.

La lite

Era il 9 febbraio quando si è verificata l’ennesima lite. Madre e figlio convivono in via Vigonovese e in diverse occasioni la polizia è intervenuta per mettere pace. Una volta gli agenti hanno dovuto chiamare un’ambulanza per medicare la madre, picchiata dal 35enne che ha dei precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Quella sera una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è tornata in via Vigonovese e il questore, pochi giorni dopo, ha deciso di adottare l’ammonimento per violenza domestica nei confronti dell’uomo.