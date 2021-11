Anche in 200 supermercati della provincia di Padova torna la Colletta alimentare

In Veneto la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è stata da sempre un gesto di grande solidarietà e ha permesso al Banco Alimentare del Veneto di raccogliere prodotti alimentari essenziali per chi si trova in difficoltà, segno evidente che dove cresce il bisogno si dilata anche la disponibilità delle persone ad aiutare.

Regione

In questi 25 anni, in regione sono stati raccolti oltre 10.500 ton di cibo equivalenti ad oltre 21.000.000 pasti per le persone bisognose. Numeri importanti se si considera che il Banco Alimentare del Veneto aiuta oltre 84.700 persone in difficoltà attraverso la convenzione con 445 strutture caritative sul territorio veneto.

Adesioni

In provincia di Padova in particolare, si attiveranno 3.800 volontari in 197 supermercati di 63 Comuni: Padova, Abano Terme, Albignasego, Anguillara, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Brugine, Cadoneghe, Campo san Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano sul Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Cittadella, Conselve, Curtarolo, Due Carrare, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Grantorto, Legnaro, Limena, Maserà, Massanzago, Megliadino San Fidenzio, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Ponte san Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, Rubano, S. Giorgio delle Pertiche, S. Giustina in Colle, S. Martino di Lupari, Saonara, Selvazzano, Solesino, Stanghella, Teolo, Tombolo, Treponti di Teolo, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Villatora di Saonara, Vo Euganeo.