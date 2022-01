Anche il tribunale confida nei fondi del Pnrr

L’anno giudiziario che si apre anche per il tribunale di Padova è pieno di difficoltà. A paritura da una cronica mancanza di personale, che pesa soprattutto nel settore dei giudici di pace che smaltiscono buona parte numerose cause minori, pesa anche qui la pandemia che da dicembre a gennaio ha ridotto di almeno il 40% le udienze penali.

Detenuti

Inoltre il tribunale di Sorveglianza di Padova, che dipende direttamente dalla corte d’Appello, conta, tra giudici e personale amministrativo, una scopertura del 35%. Mancano quindi le figure incaricate di valutare misure alternative per i detenuti o che consentono l’ammissione ai lavori fuori dal carcere.

Pnrr

Sia sul fronte penale che su quello civile anche a Padova, in linea con il resto del Veneto, le cause durano mediamente due anni e mezzo, nel settore penale il 6,2% dei processi non arriva a sentenza per intervenuta prescrizione. Con i fondi del Pnrr dovrebbero essere assunte a Padova 47 persone con la figura di «assistenti» ai giudici.