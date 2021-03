Anche il Mc Donald's di corso Australia preso di mira dal "cecchino" dei bus

Una conferenza stampa in sala giunta di palazzo Moroni per raccontare come si è arrivati a individuare il cosidetto "cecchino" che durante questi ultimi tre mesi, da dicembre a febbraio, ha colpito più volte danneggiando le vetrate delle pensiline delle fermate, dei bus e si scopre anche le vetrate del fast food della famosa catena americana. Non con una balestra e neppure con una fionda, ha colpito quei bersagli. Non le si da un nome esatto a questa che viene definita genericamente "arma impropria", ma sul web è pieno zeppo di oggetti che ricordano quello descritto dall'assessore Diego Bonavina, dal vice comandante della Polizia Locale Cristiano Rosini e dal commissario Barbara Pallaro. Il ventinovenne potrebbe averla comperata online quindi, non l'ha autoprodotta come si è pensato in un primo momento.

La svolta delle indagini è il 17 febbraio del 2021 quando un uomo consegna una biglia alla Polizia Locale, ritrovata presso l'area di servizi Eni di via Vicenza. Poi una testimonianza, i dispositivi della videosorveglianza che registrano diverse volte il passaggio della stessa auto portano a restringere il cerchio. Infine la svolta con l'individuazione di un mezzo che transita negli orari in cui avvengono i fatti e la successiva perquisizione del domicilio e dell'auto. L'arma impropria è stata rinvenuta in auto.

Altri accertamenti devono comunque essere fatti. C'è ad esempio la vicenda del bus colpito a Torre che va chiarita. Se la Polizia Locale ha il forte sospetto che l'autore sia lo stesso degli altri episodi, una perizia balistica della polizia scientifica invece esclude che il colpo sia arrivato da fuori, come nella modalità di tiro del ventinovenne. Sono sei i casi sicuramente a lui imputabili: 10 dicembre e 14 dicembre le tre pensiline delle fermate dei bus di Chiesanuova; il 20 gennaio e il 16 febbraio i colpi contro Mc Donald's, il 17 febbraio la stazione di servizio Eni di via Vicenza 1.