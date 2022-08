Ancora casi di West Nile, disinfestazione in via Bembo

Questa mattina purtroppo l’ULSS 6 ha comunicato al Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, il manifestarsi di un ulteriore caso di West Nile (trasmessa dalle zanzare Culex Pipiens), tra i residenti e i domiciliati nel Comune di Padova.



Viste le indicazioni della Regione Veneto, attraverso i Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da insetti vettori, che dispongono l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, il Sindaco ha emesso la necessaria ordinanza.

Quindi nella notte fra il 26 e il 27 agosto, tra le 23,50 e le 04.00 sarà effettuata una disinfestazione adulticida nell’area interessata di Via Bembo, dove è stato registrato il nuovo caso di contagio.

I cittadini come nelle altre occasioni sono invitati nella fascia oraria prevista per l’intervento a tenere le finestre chiuse a portare all’interno gli animali domestici e a proteggere con teli gli orti e le eventuali piante commestibili presenti in terrazzi e giardini, oltre a prestare la massima attenzione nel non lasciare ristagni d’acqua dove le zanzare possano depositare le uova.

Nelle ultime ore due cluster sono emersi anche a Rio di Ponte San Nicolò in via Faggin e via Lussu. Una ordinanza speculare a quella firmata da Giordani è stata firmata anche dal collega Martino Schiavon. L'area interessata dalle due positività è confinante con via Bembo a Padova