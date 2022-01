Sventata nuova rissa tra bande di giovanissimi

Se la settimana scorsa gruppi di ragazzi erano pronti ad ingaggiare una mega rissa in Prato della Valle, sabato si è cambiata location. Questa volta infatti, la rissa è scoppiata di fronte al piazzale della stazione dei treni di Padova, alle 18.30 circa di sabato 22 gennaio.

Stazione

L'intervento della polizia è stato immediato. Sembrerebbe fossero presenti, nel piazzale antistante la stazione, un centinaio di ragazzi: «Nella circostanza - hanno fatto sapere dalla questura in serata - sono state identificate 9 persone, la cui posizione è al vaglio per l’esatta ricostruzione delle singole condotte e l’individuazione di eventuali responsabilità». In seguito al primo tentativo di mega rissa del 15, il questore aveva emesso 6 avvisi orali ad altrettanti giovani.

Controlli

Lungo l’intero arco della giornata, tra il centro storico e Prato della Valle sono stati identificati da polizia, guardia di finanza e carabinieri circa 90 ragazzi: una decina di loro non indossava la mascherina. Saranno sanzionati.