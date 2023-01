Finisce con l'auto nelle gelide acque dell'Adige: morto ventisettenne

Un uomo di 27 anni straniero è morto dopo essere finito al volante di una Citroen nelle gelide acque dell'Adige all'altezza di via Gorgo ad Anguillara Veneta. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza è stato oggi, 26 gennaio, attorno alle 9 del mattino un passante. Non è dato sapere al momento se si sia trattato di un incidente stradale oppure se il conducente volontariamente sia finito con il suo mezzo nel fiume.

I soccorsi

In via Gorgo sono arrivati a stretto giro i Vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco coadiuvati dai nautici di Rovigo e i sommozzatori di Mestre. Le indagini sull'accaduto sono portate avanti dai carabinieri della stazione di Bagnoli di Sopra e Tribano. Quando i pompieri hanno riportato in superficie l'utilitaria, il personale medico del Suem 118 giunto da Rovigo non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso da parte del conducente che si trovava in auto da solo. La salma è ora a disposizione della magistratura. Bisognerà capire le cause che hanno portato al decesso.