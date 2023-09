E' accusato di violenza sessuale: 57enne in carcere

E' accusato di violenza sessuale. L'odioso reato, secondo la giustizia, è stato commesso a cavallo tra il febbraio del 2011 e il gennaio del 2012. Ieri, primo settembre, per un uomo di 57 anni di Anguillara Veneta, marocchino, è giunto il conto da pagare. I carabinieri l'hanno rintracciato nella sua abitazione e gli hanno presentato il provvedimento restrittivo.

Carcere

I militari hann o dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia e hanno arrestato lo straniero. Dopo aver letto il provvedimento a suo carico, l'uomo è stato accompagnato in caserma e terminate le formalità di rito è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Deve scontare un residuo di pena di 5 anni, 11 mesi e 18 giorni. Pena che il cinquantasettenne sconterà al carcere di Padova. Di fronte ai carabinieri ieri mattina l'uomo non ha opposto alcuna resistenza. Era al corrente della misura in arrivo. Terminato il periodo detentivo, tornerà ad essere un uomo libero.