Il capo della Polizia e il governatore del Veneto all'ultimo saluto al poliziotto eroe

Domani 8 marzo ad Anguillara Veneta è stato proclamato il lutto cittadino. Alle 15,30 nella parrocchia del paese sono in programma i funerali di Stato di Domenico Zorzino, il poliziotto eroe che venerdì scorso nell'inutile tentativo di salvare un uomo caduto nella acque del Gorzone al volante della sua auto, ha perso a sua volta la vita. Il rito religioso sarà officiato dal vescovo Claudio Cipolla. Al funerale hanno già assicurato la propria presenza il capo della Polizia, Lamberto Giannini e il governatore del Veneto Luca Zaia.

Il corteo

I motociclisti della Polizia Stradale e i colleghi di Domenico Zorzino del Reparto Prevenzione Crimine scorteranno in moto il feretro dall'obitorio di Schiavonia fino alla palestra di Anguillara, posto molto caro alla vittima, dove verrà allestita la camera ardente. Da qui nelle prime ore del pomeriggio la salma partirà per la parrocchia per l'ultimo saluto. Tra i presenti alla cerimonia, il sindaco di Anguillara Alessandra Buoso che fin dal venerdì pomeriggio giorno della duplice tragedia ha seguito passo dopo passo l'evolversi della situazione.

Lutto cittadino

L'ordinanza è stata firmata proprio dal sindaco Alessandra Buoso. Rimarranno chiuse domani tutte le scuole del territorio, verranno sospese le manifestazioni pubbliche e verranno abbassate le serrande dei negozi alle 10,15 e alle 15 fino al termine del funerale. Alle 12 in punto, infine, verrà indetto un minuto di silenzio in memoria di chi ha speso la propria vita in favore del prossimo.

Cosa è successo

Valerio Buoso, 75 anni, con la sua auto, per un possibile malore è finito nel canale Gorzone. Domenico Zorzino che si trovava sull'argine a fare jogging libero dal servizio, ha subito allertato i soccorritori, poi spinto dal dovere, ha smesso i propri effetti personali e si è gettato in acqua nel tentativo di salvare l'anziano. La prima fase delle operazioni è andata a buon fine. Prova ne sia che Valerio Buso è stato liberato dall'abitacolo. Quando è stato il momento di portarlo a riva, però, qualcosa non ha funzionato e i due corpi, ancora abbracciati, come prevede il protocollo di primo soccorso in acqua, sono stati rinvenuti il giorno dopo sabato, ad una decina di metri da dove si è inabissata l'auto, ormai privi di vita.