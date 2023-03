Gli amici: «Ciao Domenico, eroe vero». Il vescovo Cipolla: «Questa volta è il bene a far rumore»

La salma di Domenico Zorzino è giunta nel piazzale di fronte alla chiesa di Anguillara Veneta alle 15 e 30. Poco prima la preghiera e il saluto dei tanti che hanno voluto omaggiarlo. A scortare il feretro attraverso due ali di folla e salutato dal picchetto d'onore della Polizia di Stato. Ci sono i genitori, la moglie Sabina e il figlio Tommaso ma anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il presidente della Provincia Sergio Giordani, l'assessore regionale Roberto Marcato, il prefetto Raffaele Grassi, il questore Antonio Sbordone e tantissimi agenti suoi colleghi. L'agente Zorzino faceva parte del Reparto Prevenzione Crimine. Ad aprire le solenni celebrazioni le parole del Vescovo di Padova. «Il bene cerca sempre lo spazio per farsi vedere. Per essere uomini siamo chiamati a dare il bene. E' l'insegnamento di Gesù. La vita di Domenico è una testimonianza che riconosciamo e stimiamo con la nostra presenza. Ecco l'eredità che ci ha lasciato. Accettare anche noi di lavorare per gli altri. E' questo il messaggio che dobbiamo portare nel cuore. Pace, giustizia, solidarietà, prossimità e tutto quello che possiamo mettere a fianco della parola bene», ha detto in apertura del funerale, il vescovo Claudio Cipolla. «Il bene è un imperativo che ci è imposto dal cuore e dalla fede in Gesù», ha sottolineato di fronte a una chiesa colma. In tantissimi anche fuori, hanno ascoltato la celebrazione grazie a delle casse sitemate all'esterno. «Una civiltà più umana, di questo siamo debitori ai nostri giovani», ha ancora aggiunto, per poi chiudere con questo pensiero: «Ai giovani, ai figli, va insegnato l'amore della verità, l'abnegazione e la generosità. Quello che ha dato qualità alla vita di Domenico». Fuori dalla chiesa sono in centinaia ad ascoltare la celebrazione. Giovani e anziani insieme in una giornata in cui l'intera comunità si è fermata. Ha sottolineato la sindaca Antonella Buoso, «siamo ancora più vicini, più uniti».