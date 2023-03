Vede un'utilitaria inabissarsi nel Gorzone e si tuffa per salvare il conducente: due dispersi

E' stato un pomeriggio drammatico quello odierno, 3 marzo, vissuto ad Anguillara Veneta. Un'automobilista al volante della sua utilitaria, per cause in corso di accertamento mentre transitava lungo il tratto arginale del Gorzone tra via Ca' Matte e via Canareggio ha perso il controllo del mezzo finendo delle gelide acque del canale. Alla scena ha assistito un testimone che intuendo il dramma che si stava concretizzando, non ha esitato a gettarsi in acqua dopo aver lasciato a riva i suoi effetti personali.

La ricostruzione

E' successo tutto attorno alle 16. L'allarme ai soccorritori è stato immediato. Sul Gorzone in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco provenienti da Piove di Sacco, Padova e Rovigo con più mezzi e uomini. Da Venezia si è alzato in volo l'elicottero dei pompieri Drago 151. Contestualmente sono arrivati ad Anguillara i carabinieri della Compagnia di Abano e più mezzi del Suem 118 di Rovigo. Nel tardo pomeriggio l'utilitaria è stata riportata a riva. All'interno non è stato trovato alcun corpo. Le ricerche dei dispersi sono andate avanti fino a tarda notte. Riprenderanno domattina alle prime luci dell'alba. E' inutile nascondere che le possibilità di ritrovare in vita l'automobilista e il soccorritore eroe sono ridotte al lumicino. Si tratterebbe di due residenti di Anguillara. Sull'argine del Gorzone anche il sindaco di Anguillara Buoso e i suoi collaboratori.