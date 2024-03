Prende fuoco la tettoia di una abitazione: nessun ferito

Momenti di paura nelle prime ore della giornata odierna, 15 marzo ad Anguillara Veneta per un incendio che si è sprigionato in pieno centro abitato. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato le fiamme e il fumo. Immediato l'intervento sul luogo della segnalazione dei vigili del fuoco, i carabinieri e a scopo precauzionale anche di un mezzo del Suem 118. Dopo i primi istanti concitati in cui si è temuto che qualcuno fosse rimasto coinvolto, si è appreso che nessuno del comprensorio ha subito danni fisici a causa del rogo. L'area è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza e per tenere lontano i curiosi.

I soccorsi

Intervento dei vigili del fuoco, oggi 15 marzo, per l’incendio, intorno alle 9,30, di un’abitazione in via Ca’ Orologio ad Anguillara Veneta: nessuna persona coinvolta. A prendere fuoco la tettoia esterna adiacente all’abitazione, adibita al ricovero di auto e attrezzi. Impegnata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco e di Rovigo. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 13. Al vaglio degli inquirenti le cause del rogo. I danni, ancora in via di quantificazione, ammontano a qualche migliaio di euro. Nessun problema per l'abitabilità dello stabile.