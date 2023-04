Teneva in casa una pistola con matricola abrasa: scatta l'arresto

La "soffiata" è arrivata al comando dei carabinieri della Compagnia di Abano e prontamente è scattato l'accertamento. Nei guai è finito un uomo di 53 anni che ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per quella scomoda presenza rinvenuta all'interno della sua abitazione. I fatti si sono svolti ieri 21 aprile ad Anguillara Veneta. Ad operare sono stati i militari dell'Arma di Bagnoli di Sopra.

Cosa è successo

Aveva in casa con una pistola carica e con la matricola abrasa. Arrestato un uomo di 53 anni di Anguillara. I carabinieri di Bagnoli di Sopra, informati da fonte anonima che l’uomo era in possesso di un’arma da fuoco senza le previste autorizzazioni, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare d’iniziativa, come previsto per legge. I militari si sono presentati a casa dell’uomo e, informato del motivo della loro visita e di quanto stessero cercando, questi volontariamente ha consegnato la pistola. Si tratta di una semiautomatica con matricola abrasa originaria dell’ex Jugoslavia munita di 8 colpi. L’uomo è stato pertanto arrestato e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei reati di detenzione armi e munizioni clandestine, omessa custodia di armi e ricettazione.