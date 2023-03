Speranze ridotte al lumicino di ritrovare in vita l'automobilista e il poliziotto

I Vigili del fuoco per tutta la notte hanno scandagliato il canale Gorzone ad Anguillara Veneta per ritrovare i corpi dell'automobilista di Anguillara Veneta, Stefano Buoso e del poliziotto del Reparto Prevenzione Crimine Domenico Zorzino di 48 anch'egli residente ad Anguillara con la famiglia. Con la luce del giorno l'attività dei pompieri proseguirà ancora più intensa. E' inutile nascondersi, le probabilità di ritrovarli in vita sono ridotte al lumicino. Lungo l'argine sono a decine le persone che fin dalle prime ore del mattino stanno seguendo le ricerche con la flebile speranza che possa materializzarsi un miracolo.

La ricostruzione

Il dramma si è consumato ieri, 3 marzo a partire dalle 16. Stefano Buoso su Ford Fusion si trovava nell'area arginale a cercare legna. Ad un tratto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo nelle gelide acque del Gorzone. Il poliziotto Domenico Zorzino che stava facendo jogging ha assistito alla scena. Ha subito allertato i soccorritori, ma poi non ha esitato a gettarsi nel canale vedendo l'automobilista in pericolo. Sul Gorzone in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco provenienti da Piove di Sacco, Padova e Rovigo con più mezzi e uomini. Da Venezia si è alzato in volo l'elicottero dei pompieri Drago 151. Contestualmente sono arrivati ad Anguillara i carabinieri della Compagnia di Abano e più mezzi del Suem 118 di Rovigo. Nel tardo pomeriggio l'utilitaria è stata riportata a riva. All'interno non è stato trovato alcun corpo. Le ricerche dei dispersi sono andate avanti fino a tarda notte. Sull'argine del Gorzone anche il sindaco di Anguillara Alessandra Buoso e i suoi collaboratori.