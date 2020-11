Anmin Peng a processo assieme a Luca Claudio. Gup dispone il rinvio a giudizio 

Il giudice dell’Udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per Anmin Peng. Ne da notizia il legale di parte civile per il Comune di Montegrotto Terme, Massimiliano De Benetti.

Reato

Il reato che viene contestato alla Peng è di concorso in abuso di ufficio nella vicenda dei 175 mila euro erogati dai Comuni di Montegrotto e Abano al Consorzio Terme Euganee per un progetto di promozione turistica in Cina che non portò a nulla attraverso la società Anmin srl di cui Peng, che non aveva alcuna esperienza né competenza in merito, era amministratrice.

Parte civile

Per la signora Peng è stata rigettata ogni contestazione anche in merito al capo di imputazione sollevata dalla sua difesa. L’udienza è stata fissata davanti allo stesso collegio di Luca Claudio per il 10 dicembre 2020. «Il Comune di Montegrotto Terme - dice De Benetti - ha chiesto il sequestro conservativo dei beni della signora. Il giudice si è riservato di prendere una decisione».