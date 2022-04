170 anni dalla fondazione della polizia di Stato: celebrazione al centro congressi

Il 12 aprile ricorre un anniversario importante per la polizia di Stato: i 170 anni dalla sua fondazione. Si svolgeranno eventi anche a Padova.

La celebrazione

Due gli eventi per celebrare la polizia di Stato a Padova. Si comincia alle 9 con la deposizione di una corona di fiori al monumento dei caduti di fronte la Questura patavina, in piazzetta Palatucci, e si prosegue alle 10 con la cerimonia alla Sala Giotto del centro congressi, inaugurato da pochi giorni ma già in piena attività all’interno del quartiere fieristico di via Tommaseo. Quest’anno, inoltre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella concederà la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della polizia per le attività svolte durante la pandemia: «Alle donne e agli uomini della polizia di Stato che con eccezionale valore e senso del dovere hanno profuso ogni energia nel garantire, anche in occasione dell’emergenza pandemica da Covid-19, la tutela della salute di tutti i cittadini». Si svolgeranno celebrazioni anche a Roma con le autorità.