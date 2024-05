Anonimi al telefono: «L'acqua è inquinata». Etra rassicura e smentisce, scatta l'indagine dei carabinieri

C'è stato il tempo delle lettere anonime, che prendevano di mira dirigenti e lavoratori della multiutility, ora è arrivato quelle delle telefonate anonime che però pare abbiano un altro obiettivo, quello di spaventare le persone circa la bontà e la qualità dell'acqua di casa. Sono state infatti segnalate, da parte di alcuni cittadini di Camposampiero, delle telefonate anonime finalizzate a creare allarme circa la bontà dell’acqua che, a detta di questi ignoti che chiamano, sarebbe inquinata e pericolosa.

Etra si è affrettata a precisare: «L’affermazione è priva di qualsiasi fondamento: l’acqua dell’acquedotto di Camposampiero e di tutti i Comuni serviti da ETRA SpA Società benefit è assolutamente potabile e utilizzabile per tutti gli usi e le necessità umane».

Il sindaco di Camposampiero, Katia Maccarone, ha già informato del fatto i Carabinieri per le verifiche necessarie rispetto a queste telefonate anonime. Da parte sua il presidente di ETRA Flavio Frasson condanna «questo falso e dannoso provocato allarme che serve solo a inquietare i nostri cittadini. Assicuro che la nostra acqua è costantemente controllata e il nostro impegno è massimo per garantirne la qualità».

La vicenda delle lettere anonime, si firmavano lavoratori di Etra, ma in realtà non si sa bene chi fossero, che hanno mandato per mesi, ad amministratori locali, a giornalisti e a chi lo sa chi, una serie di missive piene di allusioni, qualche pettegolezzo e molti giudizi negativi sui vertici dell'ente, si chiuse quasi naturalmente dal momento in cui i media accesero i riflettori sulla vicenda, vedremo cosa accadrà questa volta. Per quanto riguarda le missive non si è mai venuti davvero a conoscenza chi fosse l'autore. Etra qualche mese ha dovuto pure intervenire in maniera decisa per avvertire gli utenti che i suoi tecnici non chiedono mai di entrare nelle case per controllare i contatori. Questo a seguito di diversi casi di persone finite per essere ingannate e truffate da finti lavoratori della multiutility.