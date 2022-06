Ansa Borgomagno, parte il Cantiere collettivo

La zona è quella dell’Ansa-Borgomagno, l’area è un piccolo appezzamento verde in disuso. La novità è che a rimetterlo in vita saranno i cittadini e le associazioni con due weekend di autocostruzione per trasformare vuoto urbano in un’area verde attrezzata e vissuta dalla comunità. I lavori negli spazi di via Dalmazia, a ridosso di Corso Tre Venezie, inizieranno nella mattinata di sabato 18 giugno e continueranno per due weekend in cui prenderà vita un “Cantiere Collettivo” per dare forma agli allestimenti decisi da cittadini e associazioni durante i laboratori di coprogettazione degli scorsi mesi.

Borgomagno

«Siamo felici di aver portato questa possibilità in questa zona particolare” - commenta Irene Pastore di Orizzonti Cooperativa – “il percorso di costruzione del Totem Park è una grande opportunità per la comunità dell’Ansa-Borgomagno e dell’Arcella intera. Fare insieme aiuta a costruire legami e coesione sociale». Il progetto si chiama Kaboom ed è stato avviato grazie ai fondi di un bando della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e promosso proprio da Orizzonti Cooperativa insieme alle Associazioni Le Mille e Una Arcella, La Foresta in Testa e Uncensored Runners con il supporto degli architetti e dei designers di In-deep.

Arcella

Già negli scorsi anni l’area verde aveva attirato l’attenzione della comunità. E’ Giorgia Panizzo, dell’Associazione Le Mille e Una Arcella a ripercorre la storia dello spazio. «Tre anni fa avevamo trasformato un prato abbandonato in un festival di tre giorni. Poi c’è stata la pandemia, ma la nostra associazione ha sempre avuto un debole per quel fazzoletto d’erba. Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sognato e lottato e ora potremo finalmente dare vita al primo parco coprogettato e cocostruito dai cittadini, dalle famiglie e dalle associazioni della nostra città».

Percorso

Il percorso ha alternato fino a questo momento alcuni tavoli di coprogettazione a eventi di socialità, sport e musica, da cui è emersa l’idea di un’area non eccessivamente organizzata, che rispetti l’ecosistema verde grazie a interventi leggeri, flessibili e non troppo invasivi. Un luogo che si presti a molti usi, dove poter dar vita a piccoli eventi culturali, ma che permetta anche di leggere un libro in tranquillità, che possa ospitare laboratori per bambini o momenti di incontro per il vicinato.

Spazi

«Ci siamo abituati a pensare gli spazi e le relazioni come due cose separate. Così, di norma, i grandi architetti disegnano piazze, parchi e interi quartieri senza coinvolgere le persone che poi devono viverci. Non dobbiamo stupirci allora se le nostre città sono piene di aree abbandonate inadeguate, che dividono invece di unire” – commenta Nicola Grigion di In-deep, che ha messo a disposizione il gruppo di esperti. “Progettare insieme alle persone, invece, è un percorso faticoso, pieno di conflitti, di difficoltà, di battute d’arresto e di incertezze. Richiede molto tempo e molta cura, ma è l’unico modo per disegnare città che aiutino a sprigionare l’energia delle comunità. Quella che riguarda la decisione sugli spazi è una nuova richiesta di democrazia che sta avanzando». L’appuntamento per la prima giornata di autocostruzione, quindi, è per sabato 18 giugno alle ore 9.30. Ma i lavori continueranno anche domenica 19 e nel weekend successivo, il 25 e 26 giugno, quando si concluderanno con una festa finale. E’ ancora Giorgia Panizzo di Le Mille e Una Arcella a lanciare un appello a nome di tutte le realtà coinvolte: «Venite a costruire, a colorare, a fare il tifo, a supportare questa sfida, a dare il vostro piccolo contributo, anche solo per un’ora. Sarà un bellissimo momento di festa e di restituzione collettiva. Perché quell’area non sia più un vuoto ma un luogo da vivere».