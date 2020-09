Cade in casa e non riesce a rialzarsi: soccorsa da polizia e vigili del fuoco

Era caduta e non riusciva più a rialzarsi. Ha gridato e un vicino ha chiamato la polizia che l’ha soccorsa.

Il fatto

Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre una signora di 89 anni che abita sola in via Facciolati ha perso l’equilibrio ed è caduta. Non riusciva più ad alzarsi e non le è rimasto che gridare per chiedere aiuto. I vicini l’hanno sentita e hanno avvertito la polizia. I vigili del fuoco hanno aperto la porta e gli agenti hanno sollevato l’anziana, affidandola poi ai medici dell’ambulanza per verificare che non si fosse fatta male.