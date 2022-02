Cade a terra e non riesce a rialzarsi, 79enne soccorsa dai carabinieri

È caduta e non è più riuscita ad alzarsi. Un familiare, che non sentendola si è preoccupato, ha allertato i carabinieri che hanno soccorso l’anziana.

Il fatto

Nella mattinata di mercoledì 9 febbraio un uomo ha chiamato i carabinieri di Casale di Scodosia. Ha spiegato che una sua parente di 79 anni viveva da sola a Urbana ed era da un po’ che non la sentiva, la cosa lo preoccupava. Temeva che si fosse sentita male. I carabinieri hanno forzato la porta d’ingresso e hanno trovato la donna a terra: era caduta e non era riuscita a rialzarsi. I militari hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’ambulanza che ha portato la 79enne all’ospedale di Abano per curare le lievi ferite.