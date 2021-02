Cade a terra in casa mentre è solo e non riesce a rialzarsi, 74enne soccorso dal Suem

L'anziano ha problemi di deambulazione e in quel momento era solo in casa. Polizia, vigili del fuoco e i sanitari del 118 lo hanno trovato in uno stato confusionale

È caduto a terra e non riusciva più a rialzarsi, così ha chiesto aiuto. Un 74enne con problemi di deambulazione è stato soccorso dopo una caduta.

Il fatto

Erano le tre del pomeriggio di domenica 7 febbraio. Un 74enne era nella sua casa di via Sansovino da solo, i badanti erano usciti per alcune commissioni urgenti. L’anziano ha dei problemi a muoversi e proprio quando era rimasto solo è caduto a terra, non riuscendo più ad alzarsi. Sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e il personale del 118 che hanno verificato le condizioni del 74enne. Sembrava molto confuso ma non c’erano ferite evidenti. Una volta avvisato il figlio, l’anziano è stato portato al pronto soccorso per i dovuti accertamenti.