Anziano si fa sfilare una collana d'oro da una donna

E' riuscita a fuggire dopo essersi introdotta nell'abitazione di un anziano al quale ha sfilato una collana d'oro. E' successo nel tardo pomeriggio di sabato 31 luglio, a San Martino di Lupari.

Indagini

Non è ancora chiaro come, ma la donna una volta nella casa dell'uomo, dopo averlo afferrato, gli ha sfilato la collana d'oro dal collo per poi darsi alla fuga. I carabinieri sono intervenuti una volta chiamati dall'uomo che ha subito il furto ma della donna non c'è traccia.