Anziano infastidito dal veicolo in sosta acceso minaccia il camionista con la pistola: denunciato

A volte il caldo può giocare brutti scherzi. La tarda mattinata di lunedì è stata funestata da un episodio quasi surreale avvenuto all'esterno della ditta Rigomma di Monselice in via Marco Polo, dove un autotrasportatore rodigino nativo di Lendinara si era fermato con il suo camion in attesa di scaricare. L'uomo per consentire all'aria condizionata di funzionare ha dovuto lasciare acceso il motore del veicolo pesante che, complice l'alimentazione diesel, emetteva il rumore tipo del camion in sosta.

La pistola

Quel brusio continuo, insieme alle emissioni del tubo di scappamento, hanno infastidito un residente della zona di 73 anni che abita nella stessa strada e che infuriato, è uscito di casa, si è diretto verso il camion e con la sua pistola Beretta Calibro 22, si è rivolto verso l'autista urlando: «Spegni il camion che mi da fastidio». Non ottenendo risposta l'anziano gli ha puntato contro la pistola prima di allontanarsi come se niente fosse. Il camionista, nonostante lo spavento, è riuscito a seguire il settantatreenne che è rientrato nella propria abitazione. A quel punto sono stati allertati i carabinieri che in pochi minuti sono intervenuti. A operare sono stati il maresciallo Luca Goldin, comandante della stazione di Monselice, e il brigadiere Nazzareno Del Prete coordinati dal tenente Luigi Troiano che guida il Norm di Abano Terme: una volta entrati dentro l'abitazione hanno individuato la pistola che è stata immediatamente sequestrata. L'anziano, che non ha precedenti penali, è stato quindi indagato in stato di libertà per minacce aggravate e per il porto abusivo di arma dato che non poteva uscire dalla propria casa con la Beretta nonostante questa fosse regolarmente denunciata.