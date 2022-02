Aperitivo disobbediente No Vax, arrivano fogli di via e multe

La manifestazione No Vax di sabato, o meglio quello che è accaduto dopo, il cosiddetto "aperitivo disobbediente" che si è svolto senza autorizzazione nelle piazze, con conseguenti momenti di tensione con le forze dell'ordine, ha prodotto altri provvedimenti restrittivi. La Questura di Padova ha infatti reso noto che, in riferimento ai fatti verificatisi nel pomeriggio di sabato 12 febbraio in piazza delle Erbe, oltre all'arresto in flagranza di un militante no vax, convalidato dall'Autorità Giudiziaria il lunedì successivo, sono arrivate anche multe e un foglio di via.

Provvedimenti restrittivi

Oltre all' avviso orale del Questore alla persona arrestata è stato emesso un ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio ad un militante non residente a Padova. L'uomo è stato denunciato nella medesima circostanza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un'altro militante è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre altri 13 militanti sono stati sanzionati per la violazione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, le mascherine. E' infatti tutt'ora vigente l'obbligo di indossarle in situazioni di assembramento. Multe invece per altre 8 persone, che sono state sanzionate amministrativamente per la violazione dell'articolo 12 del regolamento comunale di polizia urbana, ossia il divieto di consumare alcolici sulla pubblica via.

Manifestazione

Sono in corso approfonditi accertamenti in esito ai quali saranno deferite all'Autorità Giudiziaria ulteriori persone sia per reati di resistenza a p.u. sia per la violazione del TULPS, (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in ragione della circostanza che l'iniziativa dell' "aperitivo disobbediente). Quella di sabato, per Questura, è di fatto stata una vera propria manifestazione, non preavvisata alla Autorità di P.S, quindi non autorizzata.