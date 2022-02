Consigliere comunale promuove sui social l'aperitivo anti-Green Pass: è polemica nella Bassa

Gli aperitivi anti-Green Pass non sono ormai più una novità. Ma è la prima volta che un rappresentante politico li sponsorizza pubblicamente sui social network: succede a Montagnana, dove l'ex vicesindaco Beniamino Veronese tramite la propria pagina Facebook invita tutti all'iniziativa di sabato 26 febbraio. Una scelta che - come sottolinea "Il Mattino di Padova" - ha fatto insorgere il gruppo consiliare di minoranza "Montagnana per Te", di cui fa parte anche l'ex sindaco Loredana Borghesan, che chiede all'attuale sindaco Gian Paolo Lovato di esporsi in merito.

Aperitivo

Non sembra però affatto preoccupato delle possibili conseguenze il consigliere comunale Beniamino Veronese, che rinnova l'invito su Facebook chiamando tutti a raccolta: