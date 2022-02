Aperte le candidatura per il Gattamelata, un premio alla solidarietà

Il Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo ha aperto le candidature per la sedicesima edizione del Premio ‘Gattamelata’, un Premio unico nel suo genere, nato per valorizzare quanti si impegnano in azioni di solidarietà.

Partecipare

Possono essere candidati al Premio volontari, associazioni, imprese e istituzioni di tutta Italia che si siano distinti nel corso del 2021 per l’attività di impegno sociale e di solidarietà.

Candidature

Le candidature, corredate da motivazione e breve presentazione del candidato, devono pervenire via posta o e-mail al Centro di Servizio per il Volontariato di Padova e Rovigo, entro e non oltre venerdì 11 marzo 2022 e possono essere presentate da associazioni, cittadini, imprese, enti pubblici o privati. Non sono ammesse autocandidature.

Premio

Da quando è stato istituito il Premio Gattamelata, il Centro Servizio Volontariato ha avuto la possibilità di premiare più di 70 soggetti tra: volontari, associazioni, aziende e istituzioni del territorio provinciale e nazionale. Tra i premiati degli ultimi anni figurano, tra gli altri: Università degli Studi di Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione no profit di Poste Italiane, Associazione Informatici Senza Frontiere, Fondazione di comunità di Messina, Banco BPM, Sermig, Admo Padova, la Protezione Civile della Associazione Nazionale Alpini sezione di Belluno, sezione di Feltre e sezione del Cadore, don Albino Bizzotto de Beati i costruttori di pace, Alì spa, il network Redattore sociale, Venice Calls, Feliciana Farnese in qualità di Presidente della Consulta nazionale per il Servizio Civile 2020, gruppo Agesci Monastier.

Artisti

Il premio consiste in un’opera ad edizione limitata o unica realizzata grazie alla collaborazione di artisti locali, per offrire nuove raffigurazioni del “Gattamelata” di Donatello, simbolo di Padova. Hanno collaborato finora con noi Paolo Saetti, Francesco Lucianetti, Vico Calabrò, Vittorio Riondato, Guido Chinello, Mara Fantin, Gioacchino Bragato, Nicola Russo, Franco Padovan, Gilberto Sartori, Bepi Granzo. Luciano Sartori, Antonio Zago, Lelio Bonaccorso e Claudio Calia.