Aperto oltre il limite orario, sanzionato il Bar Eni di Cittadella

Durante i controlli effettuati dal personale dei carabinieri di Cittadella, nel primo week end con il Veneto in zona gialla, è stato sanzionato con conseguente chiusura provvisoria per cinque giorni, il titolare del Bar Eni.

Dpcm

Il locale si trova nella stazione di servizio del comune. Al momento dei controlli da parte dei carabinieri, all'interno del bar c'erano una decina di clienti quando le ore 18 erano già passate. Come è noto i limiti orari per i pubblici servizi sono regolati dal Dpcm del 14 gennaio di quest'anno, come misura per il contenimento della pandemia.