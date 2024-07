Confermata in appello la condanna al professor Montisci: la perizia sulla morte di Tiveron era falsa

Confermata anche dalla corte d'Appello di Venezia, anche se leggermente ridotta, la condanna per l'ex direttore dell’Unità operativa di Medicina legale di Padova, il professor Massimo Montisci.

La vicenda giudiziaria è legata a doppio filo con la morte di Cesare Tiveron, il pensionato che il 13 settembre del 2016, in via Gattamelata a Padova, viene investito mentre è a bordo del suo scooter davanti alla sede dello Iov. A scontrarsi con la sua moto è un'auto blu della Regione, una Fiat Bravo condotta da Giorgio Angelo Faccini. A bordo viaggia Domenico Mantoan, al tempo direttore generale della sanità veneta. E' proprio l'autopsia sul corpo del 72enne, eseguita da Montisci che aveva smentito che l'uomo fosse deceduto a causa dell'impatto con il veicolo, a far allertare la procura. Nel referto si sosteneva infatti che il decesso fosse stato causato dalla dissecazione dell’aorta e non per le conseguenze dell'incidente stradale. Di qui l'indagine della Procura di Padova per favoreggiamento nei confronti dell’autista Faccini che successivamente ha patteggiato un anno e due mesi per omicidio stradale.

La pena per il reato di favoreggiamento è scesa a 1 anno e 8 mesi, senza sospensione condizionale della pena. Assolto invece dall'accusa di depistaggio, accusa che in primo grado era stata assorbita dal favoreggiamento. A Padova il professore ed ex perito della procura era stato condannato a 2 anni di reclusione. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare del fascicolo, aveva chiesto la conferma della condanna per favoreggiamento.