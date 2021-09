Affida a un imprenditore gioielli per venderli in tv ma non vede il ricavato: 60enne denunciato

L'uomo non ha venduto quasi nulla e ha consegnato solo parte del ricavato: la vittima si è quindi rivolta ai carabinieri che hanno denunciato l'imprenditore per appropriazione indebita

Il fatto

Nella mattinata di venerdì 3 settembre i carabinieri di Galzignano Terme hanno denunciato per appropriazione indebita un imprenditore di 60 anni di origini feltrine, residente a San Michele al Tagliamento (Venezia). Un 69enne di Galzignano Terme aveva affidato al 60enne in conto-vendita diversi gioielli in oro, per un peso complessivo di oltre un chilo: l’imprenditore aveva assicurato che avrebbe venduto i gioielli tramite una televendita. Dopo qualche tempo il 69enne ha chiesto i soldi della vendita o almeno di avere indietro i gioielli ma il 60enne ne aveva venduti pochissimi. Non ha restituito i gioielli e ha consegnato solo parte del ricavato, cosa che ha spinto la vittima a rivolgersi ai carabinieri.