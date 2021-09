Rubano materiale edilizio da più cantieri della provincia: due denunciati

Hanno rubato materiale edilizio in diversi cantieri e poi hanno nascosto tutto in casa di uno dei due indagati. L’accusa è di appropriazione indebita.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 28 settembre i carabinieri di Legnaro hanno effettuato due perquisizioni, delegate dall’autorità giudiziaria, a casa di due indagati per appropriazione indebita. Si tratta di un elettricista di 35 anni di Codevigo e un agente immobiliare 41enne residente a Polverara. A casa di quest’ultimo i carabinieri hanno trovato un bancale di “lana di roccia” che è un materiale isolante, un altro bancale di blocchi di laterizio, tre gabbie in ferro per architravi in cemento e numerose barre di ferro. Si tratta di materiale che i due uomini hanno sottratto in diversi cantieri della provincia di Padova tra luglio e agosto di quest’anno, cantieri nei quali sono entrati grazie ad un rapporto di collaborazione lavorativa instaurato con un artigiano di Bovolenta. Il materiale è stato sequestrato e i due uomini sono stati denunciati per appropriazione indebita.