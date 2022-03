Apre in via San Francesco "Il Market", la bottega di quartiere 2.0

Da alcuni anni molti abitanti dei centri storici delle principali città italiane hanno sentito la mancanza di quello che un tempo era il piccolo negozio di quartiere. La bottega sotto casa, che ha un po’ di tutto e dove si può sempre trovare qualcosa anche quando il frigo rimane vuoto, raggiungibile a piedi o in bici. E dove è possibile trovare prodotti sani e naturali, in alternativa ai prodotti “industriali”. E’ nata così l’idea di creare la bottega di quartiere 2.0, che valorizza le piccole produzioni artigianali italiane di alta qualità, il tutto a prezzi accessibili e in un punto vendita aperto in pieno centro storico, raggiungibile comodamente in bici o a piedi.

Il Market

Aprirà il 30 marzo in via San Francesco, n. 34 “Il Market”, negozio di quartiere nel cuore di Padova, a poche decine di metri da Piazza Antenore e dal Bò. Il locale, 230 mq di area commerciale al piano terra, metterà a disposizione dei clienti non solo i migliori prodotti alimentari, ma anche un team di 5 persone qualificate, tra cui una nutrizionista, una specialista in scienze alimentari, un sommelier e un gastronomo, che possano dare un supporto ai clienti e consigliarli per il meglio dal punto di vista alimentare e nutrizionale. Il Market farà anche consegne a domicilio nel centro storico di Padova. L’inaugurazione al pubblico è prevista il 30 marzo dalle ore 15 in poi. Dal giorno successivo, il negozio sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.

Idea

L’idea è dei soci Raul Capovilla e Carlos Sergio Castillo, imprenditori del settore food&beverage con molti anni di esperienza alle spalle. «Nel nostro negozio daremo spazio ai migliori prodotti artigianali italiani – raccontano – abbiamo oltre 900 prodotti provenienti da aziende artigianali italiane, tutti di primissima qualità. Pasta, riso, confezionati, conserve e marmellate, sottolio e sottaceti. Un bancone di ortofrutta fresca di giornata, tutta biologica certificata e a prezzi accessibili. Un vasto reparto di gastronomia, con salumi e formaggi. Ci sarà pane fresco tutte le mattine. Ci sarà anche un’importante enoteca con un catalogo di oltre 700 etichette, prevalentemente italiane, di tutte le tipologie e fasce di prezzo». Al piano interrato de il Market ci sarà un altro spazio, 160 mq, dedicato ad eventi enogastronomici, degustazioni e show cooking. Il negozio lavorerà in sinergia con il sito di e commerce “Italy Wine Market” già attivo e ideato dagli stessi imprenditori. I prodotti presenti a il Market potranno a breve essere acquistati anche sull’e commerce con consegna direttamente a casa. In negozio ci saranno tutti i prodotti dello storico marchio Cipriani, rappresentanti della qualità italiana in tutto il mondo, i vini della storica cantina trevigiana Giusti Wine (una tradizione iniziata nel 1600), i salumi del Salumificio Da Pian e i formaggi e latticini della Latteria Perenzin (quinta generazione casearia, dal 1898).

Qualità

Raul e Carlos, già al fianco nel progetto “Italy Wine Market”, negozio on line di prodotti enogastronomici, hanno una lunga esperienza nel campo dell’enogastronomia, in particolare nel commercio di prodotti alimentari italiani in America, e nello sviluppo di business in franchising. Un grande lavoro è stato fatto (ed è tuttora in corso) sul piano del marketing e della comunicazione, con lo scopo di creare attorno a all’attività una community di persone attente al tema della corretta alimentazione e che possano condividere esperienze e conoscenze, oltre che essere informati su eventi, promozioni e novità de il Market. «Questa bottega 2.0 è pensata per poter essere in futuro un modello replicabile in altri centri storici – spiegano i soci – un franchising da poter riprodurre nelle principali città italiane. Siamo convinti che questo modello di negozio possa essere vincente, fornendo un servizio di alta qualità e consulenza nutrizionale al cliente, grazie al nostro personale qualificato. Crediamo sarà una formula vincente».