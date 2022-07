A passeggio all'Arcella con carte di credito rubate, arrestato romeno

Un romeno di 36 anni, volto noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri, 10 luglio 2022, con l'accusa di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. L'operazione è stata messa a segno dagli agenti della sezione "Volanti" della Questura. Durante un pattugliamento all'Arcella, i poliziotti in via Aspetti hanno notato un uomo, conosciuto per reati contro il patrimonio, che ha tentato di sottrarsi al controllo. Una volta fermato il cittadino dell'Est ha manifestato fin da subito un certo nervosismo. Ne è seguita una perquisizione personale che ha consentito di recuperare svariate carte di pagamento elettronico di dubbia provenienza. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'indagato accompagnato in Questura. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire che le carte di credito erano state asportate la settimana scorsa in via Marghera a due cittadini dell'Est che avevano lasciato il loro furgone incustodito per qualche ora.